Thé dansant des amis du vélo Salle polyvalente Châlus

Thé dansant des amis du vélo

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

2026-01-11

Les Amis du Vélo de Châlus proposent un thé-dansant animé par Gérard Gouny, pour un après-midi musical et convivial placé sous le signe de la danse et de la bonne humeur. Café, chocolat et gâteaux sont offerts afin de partager un moment chaleureux et festif, idéal pour se retrouver entre amis et profiter d’une ambiance joyeuse et entraînante. .

Salle polyvalente Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74

