Thé dansant des seniors Hombourg-Haut
Thé dansant des seniors Hombourg-Haut mercredi 17 septembre 2025.
Thé dansant des seniors
10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-09-17 14:00:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Organisé par le CCAS de la ville de Hombourg-Haut. Entrée gratuite, inscriptions au 03 87 81 87 10.Adultes
0 .
10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 87 10
English :
Organized by the CCAS of the city of Hombourg-Haut. Free admission, registration at 03 87 81 87 10.
German :
Organisiert vom CCAS der Stadt Hombourg-Haut. Eintritt frei, Anmeldungen unter 03 87 81 87 10.
Italiano :
Organizzato dal CCAS della città di Hombourg-Haut. Ingresso libero, iscrizione al numero 03 87 81 87 10.
Espanol :
Organizado por la CCAS de la ciudad de Hombourg-Haut. Entrada gratuita, inscripción en el 03 87 81 87 10.
L’événement Thé dansant des seniors Hombourg-Haut a été mis à jour le 2025-09-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH