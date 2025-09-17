Thé dansant des seniors Hombourg-Haut

Thé dansant des seniors Hombourg-Haut mercredi 17 septembre 2025.

Thé dansant des seniors

10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Organisé par le CCAS de la ville de Hombourg-Haut. Entrée gratuite, inscriptions au 03 87 81 87 10.Adultes

10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 81 87 10

English :

Organized by the CCAS of the city of Hombourg-Haut. Free admission, registration at 03 87 81 87 10.

German :

Organisiert vom CCAS der Stadt Hombourg-Haut. Eintritt frei, Anmeldungen unter 03 87 81 87 10.

Italiano :

Organizzato dal CCAS della città di Hombourg-Haut. Ingresso libero, iscrizione al numero 03 87 81 87 10.

Espanol :

Organizado por la CCAS de la ciudad de Hombourg-Haut. Entrada gratuita, inscripción en el 03 87 81 87 10.

