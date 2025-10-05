Thé dansant des vendanges Salle des fêtes Corme-Écluse

Salle des fêtes Chemin des Sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

2025-10-05

Organisé par le comité des fêtes.

Salle des fêtes Chemin des Sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 54 68 42

English :

Organized by the party committee.

German :

Organisiert vom Festkomitee.

Italiano :

Organizzato dal comitato del festival.

Espanol :

Organizado por el comité del festival.

L’événement Thé dansant des vendanges Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique