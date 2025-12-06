Thé dansant d’Harmonie Salle polyvalente Lauzun
Thé dansant d’Harmonie Salle polyvalente Lauzun dimanche 15 février 2026.
Thé dansant d’Harmonie
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
2026-02-15
L’association Harmonie vous propose un thé dansant animé. Super ambiance !
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 94
English : Thé dansant d’Harmonie
The Harmonie association offers a lively tea dance. Great atmosphere!
