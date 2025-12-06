Thé dansant d’Harmonie Salle polyvalente Lauzun

Thé dansant d’Harmonie

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-12

L’association Harmonie vous propose un thé dansant animé. Super ambiance !

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 25 11 94

English : Thé dansant d’Harmonie

The Harmonie association offers a lively tea dance. Great atmosphere!

