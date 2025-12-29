Thé Dansant Dolus-d’Oléron

Thé Dansant

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Rejoignez nous à la salle des fêtes de Dolus d’Oléron pour un après-midi de danse et de convivialité ! Que vous soyez amateur de valse, de tango ou de cha-cha, laissez-vous emporter par la musique chaleureuse de l’orchestre Génération Musette !

Salle des fêtes Dolus-d’Oléron 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 32 36 culture@dolusoleron.fr

English :

Join us at the salle des fêtes in Dolus d?Oléron for an afternoon of dancing and conviviality! Whether you like waltz, tango or cha-cha, let yourself be carried away by the warm music of the Génération Musette band!

