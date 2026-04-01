Thé dansant Douchy-Montcorbon
Thé dansant Douchy-Montcorbon dimanche 19 avril 2026.
Douchy-Montcorbon
Thé dansant
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Thé dansant organisé organisé par l’ACLDM, animé par DJ Anna. Buvette et petits plaisirs gourmands sur place.
Thé dansant organisé organisé par l’ACLDM, animé par DJ Anna. Buvette et petits plaisirs gourmands sur place. 5 .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 11 86 75
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English :
Tea dance organized by ACLDM, hosted by DJ Anna. Refreshments and gourmet treats on site.
L’événement Thé dansant Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO
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