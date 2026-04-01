Douchy-Montcorbon

Thé dansant

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Thé dansant organisé organisé par l’ACLDM, animé par DJ Anna. Buvette et petits plaisirs gourmands sur place.

Thé dansant organisé organisé par l’ACLDM, animé par DJ Anna. Buvette et petits plaisirs gourmands sur place. 5 .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 77 11 86 75

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English :

Tea dance organized by ACLDM, hosted by DJ Anna. Refreshments and gourmet treats on site.

L’événement Thé dansant Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO