Thé dansant du CCAS à Figeac

Espace François Mitterrand Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:00:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale convie les retraités et les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, résidant à Figeac, à partager un moment convivial à l’occasion d’un thé dansant, suivi d’un goûter

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale convie les retraités et les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, résidant à Figeac, à partager un moment convivial à l’occasion d’un thé dansant, suivi d’un goûter. Il sera animé par Didier Malvezin et son orchestre. .

Espace François Mitterrand Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 40 54 41 maisonseniors@grand-figeac.fr

English :

As it does every year, the Centre Communal d?Action Sociale invites retired people and recipients of the Allocation Adulte Handicapé, who live in Figeac, to share a convivial moment at a tea dance, followed by a snack

German :

Wie jedes Jahr lädt das Centre Communal d’Action Sociale die in Figeac lebenden Rentner und Empfänger der Allocation Adulte Handicapé zu einem geselligen Tanztee mit anschließendem Imbiss ein

Italiano :

Come ogni anno, il Centre Communal d’Action Sociale invita i pensionati e i beneficiari dell’Allocation Adulte Handicapé che vivono a Figeac a condividere un momento di convivialità con un tè danzante, seguito da una merenda

Espanol :

Como todos los años, el Centre Communal d’Action Sociale invita a los jubilados y beneficiarios de la Allocation Adulte Handicapé, residentes en Figeac, a compartir un momento de convivencia en un baile de té, seguido de una merienda

L’événement Thé dansant du CCAS à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Figeac