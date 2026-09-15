Informations pratiques

Gannat

Thé dansant du CCAS

Centre socioculturel Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le CCAS de Gannat organise un thé dansant animé par Patrick Fradin. Venez profiter d’un après-midi convivial en musique et partager un moment festif. Une partie des recettes sera reversée à Octobre Rose.

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Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

The CCAS of Gannat is hosting a dance party hosted by Patrick Fradin. Come enjoy a fun-filled afternoon of music and share in the festivities. A portion of the proceeds will be donated to Pink October.

L’événement Thé dansant du CCAS Gannat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule