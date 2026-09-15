Thé dansant du CCAS Gannat
samedi 26 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
Thé dansant du CCAS
Centre socioculturel Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Le CCAS de Gannat organise un thé dansant animé par Patrick Fradin. Venez profiter d’un après-midi convivial en musique et partager un moment festif. Une partie des recettes sera reversée à Octobre Rose.
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Centre socioculturel Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
The CCAS of Gannat is hosting a dance party hosted by Patrick Fradin. Come enjoy a fun-filled afternoon of music and share in the festivities. A portion of the proceeds will be donated to Pink October.
L’événement Thé dansant du CCAS Gannat a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule
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