Thé dansant du CCAS Les Villages Vovéens

Thé dansant du CCAS

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13

Après-midi thé dansant avec le groupe Gramophone à la salle Silvia Monfort.

Le CCAS de Voves organise un grand thé dansant à la salle Silvia Monfort, animé par le groupe Gramophone. Tout l’après-midi, les participants pourront retrouver les airs incontournables du bal et profiter d’une ambiance chaleureuse pour danser, discuter et partager un moment convivial. L’entrée comprend une boisson et une pâtisserie pour une pause gourmande entre deux danses. Un rendez-vous idéal pour se retrouver entre amis ou en famille et passer une journée festive au rythme de la musique. .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 14 95

English :

Friendly afternoon dance with the Horizon Group, drinks and pastries included.

