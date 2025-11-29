Thé dansant du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron
Thé dansant du Club Le Trait d’Union Chéray Saint-Georges-d’Oléron samedi 29 novembre 2025.
Thé dansant du Club Le Trait d’Union
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – EUR
Pâtisserie offerte
Début : 2025-11-29 14:00:00
Venez guincher tout l’après-midi avec Frédérique Stéphant.
Goûter offert.
Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 18 08 10
English : Club Le Trait d’Union tea dance
Come and dance the afternoon away with Frédérique Stéphant.
Snack offered.
German : Tanztee des Clubs Le Trait d’Union
Guinchen Sie den ganzen Nachmittag mit Frédérique Stéphant.
Kostenloser Imbiss.
Italiano :
Venite a ballare il pomeriggio con Frédérique Stéphant.
Merenda in omaggio.
Espanol : Baile del té del Club Le Trait d’Union
Ven a bailar toda la tarde con Frédérique Stéphant.
Merienda de cortesía.
