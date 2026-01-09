Thé dansant du Club Soleil d’Automne Lougratte
Thé dansant du Club Soleil d’Automne
Salle du Foyer Rural Lougratte Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Thé dansant avec l’orchestre musette Quercy Mélodie
Salle du Foyer Rural Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 12 44 78
English : Thé dansant du Club Soleil d’Automne
Tea dance with the Quercy Mélodie musette band
