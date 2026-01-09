Thé dansant du Club Soleil d’Automne

Salle du Foyer Rural Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Thé dansant avec l’orchestre musette Quercy Mélodie

Thé dansant avec l’orchestre musette Quercy Mélodie .

Salle du Foyer Rural Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 12 44 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant du Club Soleil d’Automne

Tea dance with the Quercy Mélodie musette band

L’événement Thé dansant du Club Soleil d’Automne Lougratte a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Coeur de Bastides