Thé dansant du club vosgien Sarrebourg

Thé dansant du club vosgien

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle

Dimanche 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Venez soutenir les actions du Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller le temps d’une danse !Tout public

Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 16 cvsarrebourgabresch@gmail.com

English :

Come and support the actions of the Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller during a dance!

