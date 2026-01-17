Thé dansant du club vosgien Sarrebourg
Thé dansant du club vosgien Sarrebourg dimanche 10 mai 2026.
Thé dansant du club vosgien
Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 14:00:00
2026-05-10
Venez soutenir les actions du Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller le temps d’une danse !Tout public
Salle des fêtes Place du Marché Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 71 47 21 10 cvsarrebourgabresch@gmail.com
English :
Come and support the actions of the Club vosgien Sarrebourg-Abreschviller during a dance!
