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AGENDA · Corme-Écluse

Thé dansant du comité des fêtes. Salle des fêtes Corme-Écluse

dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Corme-Écluse

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Chemin des sports
Ville
17600 Corme-Écluse
Département
Charente-Maritime
Tarif

Corme-Écluse

Thé dansant du comité des fêtes.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :
2026-10-04

Avec l’orchestre Frisonnet.
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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 73 86 

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English :

With the Frisonnet Orchestra.

L’événement Thé dansant du comité des fêtes. Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique

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