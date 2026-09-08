AGENDA · Corme-Écluse
Thé dansant du comité des fêtes. Salle des fêtes Corme-Écluse
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Corme-Écluse
Informations pratiques
Corme-Écluse
Thé dansant du comité des fêtes.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04 18:30:00
Date(s) :
2026-10-04
Avec l’orchestre Frisonnet.
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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 73 86
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English :
With the Frisonnet Orchestra.
L’événement Thé dansant du comité des fêtes. Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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