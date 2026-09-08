Thé dansant du comité des fêtes. Salle des fêtes Corme-Écluse

Informations pratiques

Corme-Écluse

Thé dansant du comité des fêtes.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 14:30:00

fin : 2026-10-04 18:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Avec l’orchestre Frisonnet.

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Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 73 86

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English :

With the Frisonnet Orchestra.

L’événement Thé dansant du comité des fêtes. Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique