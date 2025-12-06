Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun
Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun dimanche 22 février 2026.
Thé dansant du Comité des fêtes
Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne
Début : 2026-02-22
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes.
Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06 comitedesfeteslauzun@gmail.com
English : Thé dansant du Comité des fêtes
Come and dance the tea dance organized by the Comité des fêtes.
