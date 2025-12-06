Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun

Thé dansant du Comité des fêtes

Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun dimanche 22 février 2026.

Thé dansant du Comité des fêtes

Salle polyvalente Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes.
Venez vous déhancher lors du thé dansant organisé par le comité des fêtes.   .

Salle polyvalente Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 38 74 06  comitedesfeteslauzun@gmail.com

English : Thé dansant du Comité des fêtes

Come and dance the tea dance organized by the Comité des fêtes.

L’événement Thé dansant du Comité des fêtes Lauzun a été mis à jour le 2025-12-04 par OT du Pays de Lauzun