Thé dansant du Comité des Fêtes Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Thé dansant du Comité des Fêtes Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant du Comité des Fêtes
Place de la Libération Espace Culturel Ferndan-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12 19:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Thé Dansant animé par Gil Orchestra.
.
Place de la Libération Espace Culturel Ferndan-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 04 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thé Dansant hosted by Gil Orchestra.
L’événement Thé dansant du Comité des Fêtes Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations