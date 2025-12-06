Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun

Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’association Cyclo club Lauzunais vous propose un thé dansant. Super ambiance !

L’association Cyclo club Lauzunais vous propose un thé dansant. Super ambiance ! .

Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 34 00

English : Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais

The Cyclo club Lauzunais association invites you to a tea dance. Great atmosphere!

L’événement Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun