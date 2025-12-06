Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun
Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais Salle polyvalente Lauzun dimanche 1 février 2026.
Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’association Cyclo club Lauzunais vous propose un thé dansant. Super ambiance !
L’association Cyclo club Lauzunais vous propose un thé dansant. Super ambiance ! .
Salle polyvalente Chemin de la Tourasse Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 63 34 00
English : Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais
The Cyclo club Lauzunais association invites you to a tea dance. Great atmosphere!
L’événement Thé dansant du Cyclo Club Lauzunais Lauzun a été mis à jour le 2025-12-03 par OT du Pays de Lauzun