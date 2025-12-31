Thé Dansant du Dynamic’ Club Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Thé Dansant du Dynamic’ Club Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés dimanche 22 février 2026.
Thé Dansant du Dynamic’ Club
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
2026-02-22
Thé dansant animé par Gil Orchestra.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes dynamicstgermain@gmail.com
English :
Tea dance with Gil Orchestra.
