Thé dansant du nouvel an, Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Thé dansant du nouvel an

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Le parc des expositions se transforme en grand parquet de danse pour célébrer la nouvelle année comme il se doit. De 14h à 19h, venez (re)découvrir le plaisir des pas de danse, des sourires partagés et de l’ambiance musette avec l’orchestre Nostalgia et son chanteur José Ferrer.

Réservation conseillée. .

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 53 79

English : Thé dansant du nouvel an

The Parc des Expositions is transformed into a dance floor to celebrate the New Year in style. Come and (re)discover the pleasure of dance steps, shared smiles and musette atmosphere with the Nostalgia orchestra and its singer José Ferrer.

Reservations recommended.

