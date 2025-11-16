Thé dansant du Soulicou Rignac
Thé dansant du Soulicou Rignac dimanche 16 novembre 2025.
Thé dansant du Soulicou
Rignac Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-16
fin : 2025-11-16
Salle André Jarlan à partir de 14h30.
Organisé par le club « Le Soulicou ».
Goûter offert. Tarif: 12€
Réservations: 06.61.45.22.40 / 06.86.80.12.07 / 06.32.90.11.28 .
Rignac 12390 Aveyron Occitanie
English :
Salle André Jarlan from 2:30 pm.
German :
André-Jarlan-Saal ab 14:30 Uhr.
Italiano :
Salle André Jarlan dalle 14.30.
Espanol :
Sala André Jarlan a partir de las 14.30 horas.
