Thé dansant du Soulicou Rignac dimanche 16 novembre 2025.

Rignac Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-16
Salle André Jarlan à partir de 14h30.
Organisé par le club « Le Soulicou ».
Goûter offert. Tarif: 12€
Réservations: 06.61.45.22.40 / 06.86.80.12.07 / 06.32.90.11.28   .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

English :

Salle André Jarlan from 2:30 pm.

German :

André-Jarlan-Saal ab 14:30 Uhr.

Italiano :

Salle André Jarlan dalle 14.30.

Espanol :

Sala André Jarlan a partir de las 14.30 horas.

