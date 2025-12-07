Thé dansant du Téléthon Rue du 8 mai 1945 Alleins
Thé dansant du Téléthon Rue du 8 mai 1945 Alleins dimanche 7 décembre 2025.
Thé dansant du Téléthon
Dimanche 7 décembre 2025 de 14h à 18h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
A l’occasion du Téléthon, le Bastidon se transforme en piste de danse ! Un après-midi dansant pour la bonne cause.
Vous êtes tous conviés à ce moment de convivialité au profit du Téléthon, animé par CRZ Events. On compte sur vous ! .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr
English :
Let’s dance for the Téléthon in Alleins !
German :
Anlässlich des Telethon verwandelt sich der Bastidon in eine Tanzfläche! Ein Tanznachmittag für den guten Zweck.
Italiano :
Per Telethon, il Bastidon si trasforma in una pista da ballo! Un pomeriggio di ballo per una buona causa.
Espanol :
Para el Teletón, ¡el Bastidon se transforma en una pista de baile! Una tarde de baile por una buena causa.
L’événement Thé dansant du Téléthon Alleins a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Massif des Costes