Thé dansant du Téléthon Rue du 8 mai 1945 Alleins

Thé dansant du Téléthon

Dimanche 7 décembre 2025 de 14h à 18h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

A l’occasion du Téléthon, le Bastidon se transforme en piste de danse ! Un après-midi dansant pour la bonne cause.

Vous êtes tous conviés à ce moment de convivialité au profit du Téléthon, animé par CRZ Events. On compte sur vous ! .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05 contact@alleins.fr

English :

Let’s dance for the Téléthon in Alleins !

German :

Anlässlich des Telethon verwandelt sich der Bastidon in eine Tanzfläche! Ein Tanznachmittag für den guten Zweck.

Italiano :

Per Telethon, il Bastidon si trasforma in una pista da ballo! Un pomeriggio di ballo per una buona causa.

Espanol :

Para el Teletón, ¡el Bastidon se transforma en una pista de baile! Una tarde de baile por una buena causa.

