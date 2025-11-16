Thé Dansant d’Yann Sentimental La Cigale de Royan Royan
Thé Dansant d’Yann Sentimental La Cigale de Royan Royan dimanche 16 novembre 2025.
Thé Dansant d’Yann Sentimental
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : 2025-11-16
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Thé dansant avec d’Yann Sentimental !
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Tea dance with d’Yann Sentimental!
German :
Tanztee mit d’Yann Sentimental!
Italiano :
Ballo del tè con d’Yann Sentimental!
Espanol :
¡Baile del té con d’Yann Sentimental!
L’événement Thé Dansant d’Yann Sentimental Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique