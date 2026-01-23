Thé dansant Salle polyvalente Échassières
Thé dansant Salle polyvalente Échassières dimanche 1 février 2026.
Thé dansant
Salle polyvalente Le bourg Échassières Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-01 14:30:00
fin : 2026-02-01 20:00:00
2026-02-01
Thé dansant avec l’orchestre GALAXIE, musette, tangos, valses, danses en ligne….
Salle polyvalente Le bourg Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 jang.deyrieux@orange.fr
English :
Tea dance with the GALAXIE orchestra, musette, tangos, waltzes, line dances….
