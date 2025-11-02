Thé dansant Ernolsheim-lès-Saverne
Thé dansant
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00
2025-11-02
Thé dansant animé par le duo du Frohnberg Anita et Joël.
Ouverture de la salle à 14 h boissons et petite restauration.
Places limitées, réservations conseillées. .
Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 38 65 86
