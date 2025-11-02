Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Ernolsheim-lès-Saverne

Thé dansant Ernolsheim-lès-Saverne dimanche 2 novembre 2025.

Thé dansant

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 19:00:00

Date(s) :
2025-11-02

Thé dansant animé par le duo du Frohnberg Anita et Joël.

Ouverture de la salle à 14 h boissons et petite restauration.

Places limitées, réservations conseillées.   .

Salle festive Ernolsheim-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 38 65 86 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé dansant Ernolsheim-lès-Saverne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région