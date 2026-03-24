Thé dansant (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde
Thé dansant (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde jeudi 2 avril 2026.
Thé dansant (Espace Chadourne)
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Dans le cadre du label bien vieillir, en partenariat avec l’Adapei.
A 14h. .
Route de Lissac Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 17 71 82
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English : Thé dansant (Espace Chadourne)
L’événement Thé dansant (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-19 par Brive Tourisme