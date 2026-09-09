Thé dansant (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde
jeudi 8 octobre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Thé dansant (Espace Chadourne)
D59 Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08 18:00:00
Date(s) :
2026-10-08
La ville de Brive organise dans le cadre du label bien vieillir et en partenariat avec la Ville et l’Instance pour le bien vivre 1, un thé dansant animé par Francis Devaux.
Tarif: 10 euros.
Réservation auprès de l’association. .
D59 Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 21 14 70 briveno@sfr.fr
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English : Thé dansant (Espace Chadourne)
L’événement Thé dansant (Espace Chadourne) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-09 par Brive Tourisme
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