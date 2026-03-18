Thé dansant Espeyrac
Thé dansant Espeyrac dimanche 29 mars 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Espeyrac Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Animé par Nicolas Puechmaille avec Maxime Caron et son fils. Organisé par l’association Le pas de Danse . Gouter offert à 17h
12 .
Salle des fêtes Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 7 85 19 92 38 andre.sagnes0224@orange.fr
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English :
Hosted by Nicolas Puechmaille with Maxime Caron and his son. Organized by the Le pas de Danse association. Gouter offered at 5 p.m
L’événement Thé dansant Espeyrac a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)