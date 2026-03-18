Thé dansant

Salle des fêtes Espeyrac Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Animé par Nicolas Puechmaille avec Maxime Caron et son fils. Organisé par l’association Le pas de Danse . Gouter offert à 17h

12 .

Salle des fêtes Espeyrac 12140 Aveyron Occitanie +33 7 85 19 92 38 andre.sagnes0224@orange.fr

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English :

Hosted by Nicolas Puechmaille with Maxime Caron and his son. Organized by the Le pas de Danse association. Gouter offered at 5 p.m

L’événement Thé dansant Espeyrac a été mis à jour le 2026-03-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)