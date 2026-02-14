Thé dansant et quizz musical, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos
Thé dansant et quizz musical, Musée des Arts et Traditions Populaires, Wattrelos dimanche 15 février 2026.
Thé dansant et quizz musical Dimanche 15 février, 14h30 Musée des Arts et Traditions Populaires Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00
Thé dansant et quizz musical le dimanche 15 février de 14 h 30 à 18 h au Musée des Arts et Traditions Populaires, animés par Christian Ladoé.
Réservation obligatoire au 03 20 81 59 50 / musee@ville-wattrelos.fr.
Musée des Arts et Traditions Populaires 96 rue François Mériaux 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:musee@ville-wattrelos.fr »}]
Ah ! L’Amour !