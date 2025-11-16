Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Ruelle Sémichon Eu

Ruelle Sémichon Quartier Maurice Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-16

12€ Sur réservation
Thé dansant avec Stéfano Maghenzani et ses musiciens.   .

Ruelle Sémichon Quartier Maurice Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 

