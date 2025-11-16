Thé dansant Ruelle Sémichon Eu
Thé dansant Ruelle Sémichon Eu dimanche 16 novembre 2025.
Thé dansant
Ruelle Sémichon Quartier Maurice Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
Date(s) :
2025-11-16
12€ Sur réservation
Thé dansant avec Stéfano Maghenzani et ses musiciens. .
Ruelle Sémichon Quartier Maurice Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
English : Thé dansant
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Thé dansant Eu a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers