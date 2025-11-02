Thé dansant Eugénie-les-Bains
Thé dansant Eugénie-les-Bains dimanche 2 novembre 2025.
Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
2025-11-02
Dimanche 02 novembre Thé dansant animé par l’Orchestre Tropicana Salle d’animation 10 € (résa SMS au 06 22 42 15 57) .
Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 15 57
