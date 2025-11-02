Thé dansant Eugénie-les-Bains

Thé dansant Eugénie-les-Bains dimanche 2 novembre 2025.

Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes

Dimanche 02 novembre Thé dansant animé par l’Orchestre Tropicana Salle d’animation 10 € (résa SMS au 06 22 42 15 57)   .

Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 15 57 

