Thé dansant Salle des fêtes Eymeux
Thé dansant Salle des fêtes Eymeux vendredi 19 septembre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes 30 place du souvenir Eymeux Drôme
Début : 2025-09-19 14:30:00
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Le Club des Blés d’Or organisé un thé dansant. Présence de Daniel Chevalier sur place. Un café et une part de brioche offerte.
Salle des fêtes 30 place du souvenir Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33
English :
The Club des Blés d’Or organized a tea dance. Daniel Chevalier on hand. Coffee and a slice of brioche on offer.
German :
Der Club des Blés d’Or veranstaltete einen Tanztee. Daniel Chevalier ist vor Ort anwesend. Ein Kaffee und ein Stück Brioche werden angeboten.
Italiano :
Il Club des Blés d’Or ha organizzato un tè danzante. Daniel Chevalier sarà a disposizione. Caffè e una fetta di brioche offerti.
Espanol :
El Club des Blés d’Or organiza un baile del té. Daniel Chevalier estará presente. Se ofrecerá café y una rebanada de brioche.
