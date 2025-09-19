Thé dansant Salle des fêtes Eymeux

Thé dansant Salle des fêtes Eymeux vendredi 19 septembre 2025.

Thé dansant

Salle des fêtes 30 place du souvenir Eymeux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 14:30:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Le Club des Blés d’Or organisé un thé dansant. Présence de Daniel Chevalier sur place. Un café et une part de brioche offerte.

.

Salle des fêtes 30 place du souvenir Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 82 33

English :

The Club des Blés d’Or organized a tea dance. Daniel Chevalier on hand. Coffee and a slice of brioche on offer.

German :

Der Club des Blés d’Or veranstaltete einen Tanztee. Daniel Chevalier ist vor Ort anwesend. Ein Kaffee und ein Stück Brioche werden angeboten.

Italiano :

Il Club des Blés d’Or ha organizzato un tè danzante. Daniel Chevalier sarà a disposizione. Caffè e una fetta di brioche offerti.

Espanol :

El Club des Blés d’Or organiza un baile del té. Daniel Chevalier estará presente. Se ofrecerá café y una rebanada de brioche.

L’événement Thé dansant Eymeux a été mis à jour le 2025-09-10 par Valence Romans Tourisme