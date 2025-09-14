Thé dansant Farébersviller

Thé dansant Farébersviller dimanche 14 septembre 2025.

Thé dansant

2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Organisé par l’Association Belle Epoque, ce grand thé dansant vous permettra de danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock…. Le tout animé par l’orchestre Violetta. Petite restauration sur place.Tout public

7 .

2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 6 21 26 03 34

English :

Organized by the Association Belle Epoque, this grand tea dance will feature waltz, tango, madison, march and rock music…. Entertainment by the Violetta orchestra. Light refreshments on site.

German :

Dieser große Tanztee wird von der Association Belle Epoque organisiert und bietet Ihnen die Möglichkeit, zu Walzer, Tango, Madison, Marsch und Rock zu tanzen….. Das Ganze wird von dem Orchester Violetta moderiert. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Organizzato dall’Associazione Belle Epoque, il ballo del tè sarà caratterizzato da valzer, tanghi, madison, marce e musica rock…. L’intrattenimento sarà garantito dall’orchestra Violetta. Un leggero rinfresco sarà disponibile sul posto.

Espanol :

Organizado por la Asociación Belle Epoque, el baile del té incluirá valses, tangos, madisons, marchas y música rock …. Amenizado por la orquesta Violetta. Se servirán refrescos en el lugar.

L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH