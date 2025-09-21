Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller

Thé dansant Centre François Rabelais Farébersviller dimanche 21 septembre 2025.

Thé dansant

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Organisé par La Musique Municipale de Far. Animé par l’orchestre Goldfinger qui vous fera danser sur de la valse, du tango, du madison, de la marche, du rock… Sur place vous retrouverez un point restauration avec du café, des gâteaux, des boissons et des casses croutes. Venez nombreux, bonne humeur garantie !Tout public

7 .

Centre François Rabelais 2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 7 67 86 01 55

English :

Organized by La Musique Municipale de Far. The Goldfinger orchestra will have you dancing to waltz, tango, madison, march, rock… On site you’ll find a refreshment area with coffee, cakes, drinks and snacks. Come one, come all good spirits guaranteed!

German :

Organisiert von der Musique Municipale de Far. Das Orchester Goldfinger wird Sie mit Walzer, Tango, Madison, Marsch und Rock zum Tanzen bringen… Vor Ort finden Sie einen Imbissstand mit Kaffee, Kuchen, Getränken und Snacks. Kommen Sie zahlreich, gute Laune ist garantiert!

Italiano :

Organizzato da La Musique Municipale de Far. L’orchestra Goldfinger vi farà ballare con valzer, tango, madison, marcia, rock… Sul posto troverete un’area di ristoro con caffè, torte, bevande e snack. Venite tutti il buon umore è garantito!

Espanol :

Organizado por La Musique Municipale de Far. La orquesta Goldfinger le hará bailar vals, tango, madison, marcha, rock… En el recinto encontrará un área de restauración con café, pasteles, bebidas y tentempiés. Venga uno, vengan todos: ¡buen humor garantizado!

L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH