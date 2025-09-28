Thé dansant Farébersviller
Thé dansant Farébersviller dimanche 28 septembre 2025.
Thé dansant
2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle
Tarif : 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28 19:00:00
2025-09-28
Organisé par le Club Epargne Le Lorrain. Animé par l’orchestre FA SI LA DANSER.Tout public
2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 29 15 34
English :
Organized by Club Epargne Le Lorrain. Entertainment by the FA SI LA DANSER orchestra.
German :
Organisiert vom Club Epargne Le Lorrain. Unterhalten vom Orchester FA SI LA DANSER.
Italiano :
Organizzato dal Club Epargne Le Lorrain. Eseguito dal gruppo FA SI LA DANSER.
Espanol :
Organizado por el Club Epargne Le Lorrain. Actuación del grupo FA SI LA DANSER.
L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2025-09-10 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH