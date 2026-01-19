Thé dansant Farébersviller
Thé dansant Farébersviller dimanche 8 février 2026.
Thé dansant
2 rue du Neufeld Farébersviller Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Organisé par le Club Epargne Le Lorrain. Animé par l’orchestre EMOTION.Tout public
7 .
2 rue du Neufeld Farébersviller 57450 Moselle Grand Est +33 3 87 29 15 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by Club Epargne Le Lorrain. Entertainment by the EMOTION orchestra.
L’événement Thé dansant Farébersviller a été mis à jour le 2026-01-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH