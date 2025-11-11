Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais

Thé dansant

Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais mardi 11 novembre 2025.

Thé dansant

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11

Date(s) :
2025-11-11

Thé dansant
Venez passer un bon moment de détente dans une ambiance chaleureuse le temps d’une après-midi avec l’orchestre d’Ysoline Trichot ! 14  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 62 31 48 

English :

Tea dance

German :

Tanztee

Italiano :

Danza del tè

Espanol :

Baile del té

L’événement Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-10-18 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS