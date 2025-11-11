Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais
Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais mardi 11 novembre 2025.
Thé dansant
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Thé dansant
Venez passer un bon moment de détente dans une ambiance chaleureuse le temps d’une après-midi avec l’orchestre d’Ysoline Trichot ! 14 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 62 31 48
English :
Tea dance
German :
Tanztee
Italiano :
Danza del tè
Espanol :
Baile del té
L’événement Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-10-18 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS