Thé dansant Ferrières-en-Gâtinais

Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Venez danser avec l’orchestre de Sylvie Nauges. Passez un moment de convivialité et de bonne humeur avec l’association Alpaga ! 15 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 69 32 69 64
English :
Tea dance
