Thé dansant fête de la Rissole Rieupeyroux

Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
entrée + goûter
Début : Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Thé dansant pour célébrer le dessert de la Rissole !
Thé animé par Les Musicaïres del Païs. 12 .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 37 48 97 81 losbentresnegres@orange.fr
English :
Tea dance to celebrate the Rissole dessert!
