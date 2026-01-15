Thé dansant fête de la Rissole Rieupeyroux

Thé dansant fête de la Rissole Rieupeyroux dimanche 1 février 2026.

Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
entrée + goûter

Début : Dimanche 2026-02-01
fin : 2026-02-01

Thé dansant pour célébrer le dessert de la Rissole !
Thé animé par Les Musicaïres del Païs. 12  .

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 37 48 97 81  losbentresnegres@orange.fr

Tea dance to celebrate the Rissole dessert!

