Thé dansant Rue du Collège Flers

Thé dansant

Rue du Collège Le FORUM Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Thé dansant avec orchestre (accordéon -guitare- claviers variétés françaises- disco) animé par Vincent BRIANNE

Buvette sur place au profit d’une association flérienne

Inscription recommandée avant le 23 avril 2026 auprès du CCAS de Flers .

Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 13 ccas@flers-agglo.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo