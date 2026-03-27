Thé dansant Rue du Collège Flers
Thé dansant Rue du Collège Flers jeudi 30 avril 2026.
Thé dansant
Rue du Collège Le FORUM Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Thé dansant avec orchestre (accordéon -guitare- claviers variétés françaises- disco) animé par Vincent BRIANNE
Buvette sur place au profit d’une association flérienne
Inscription recommandée avant le 23 avril 2026 auprès du CCAS de Flers .
Rue du Collège Le FORUM Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 13 ccas@flers-agglo.fr
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Flers a été mis à jour le 2026-03-27 par Flers agglo
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