Thé dansant Fontenay-sur-Loing

Fontenay-sur-Loing Loiret

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 19:30:00

2026-01-11

Thé dansant

Le programme de vos thés dansants de fin d’année est arrivé ! Nicolas Rapicault, Bruno Dubois, François Mazerat et Benoît Przybyla ! Pensez à réserver ! 15 .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 87 91 61

