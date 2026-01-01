Thé dansant Fontenay-sur-Loing
Thé dansant Fontenay-sur-Loing dimanche 11 janvier 2026.
Thé dansant
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11 19:30:00
2026-01-11
Le programme de vos thés dansants de fin d’année est arrivé ! Nicolas Rapicault, Bruno Dubois, François Mazerat et Benoît Przybyla ! Pensez à réserver ! 15 .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 87 91 61
English :
Tea dance
