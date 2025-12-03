Thé dansant

Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Venez profiter d’un après-midi convivial à l’Espace de Forges, animé par l’Orchestre Legacy.

Rendez-vous dès 14h30 pour le thé dansant, avec buvette et pâtisseries sur place.

Tarif 14 €, incluant une pâtisserie.

Réservations possibles jusqu’au 8 janvier 2026 harmoniedeforges@wanadoo.fr 06 62 62 59 71. .

Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 62 59 71 harmoniedeforges@wanadoo.fr

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux