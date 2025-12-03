Thé dansant Forges-les-Eaux
Thé dansant Forges-les-Eaux dimanche 11 janvier 2026.
Thé dansant
Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:30:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Venez profiter d’un après-midi convivial à l’Espace de Forges, animé par l’Orchestre Legacy.
Rendez-vous dès 14h30 pour le thé dansant, avec buvette et pâtisseries sur place.
Tarif 14 €, incluant une pâtisserie.
Réservations possibles jusqu’au 8 janvier 2026 harmoniedeforges@wanadoo.fr 06 62 62 59 71. .
Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 62 59 71 harmoniedeforges@wanadoo.fr
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux