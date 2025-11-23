Thé dansant | France Alzheimer 71 Chalon-sur-Saône
Thé dansant | France Alzheimer 71
Salle des fêtes Claude et Christian Villeboeuf (Charreaux) Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
France Alzheimer Saône-et-Loire vous invite à son prochain thé dansant animé par le duo Christelle et Jean-Yves.
On vous attend nombreux pour partager cet après-midi convivial et festif ! .
Salle des fêtes Claude et Christian Villeboeuf (Charreaux) Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 18 68 90 contact71@francealzheimer.org
