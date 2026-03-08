Thé dansant Salle de Bal de la Mairie Gabarret
Thé dansant Salle de Bal de la Mairie Gabarret dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant
Salle de Bal de la Mairie Place de l’Église Gabarret Landes
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Sortez votre plus belle toilette, on cire ses plus belles chaussures et direction Gabarret pour virevolter avec son/sa partenaire toute l’après-midi !
Salle de Bal de la Mairie Place de l’Église Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 98 70 64 asso.acpg@gmail.com
English : Thé dansant
Get out your best toiletries, shine your best shoes and head for Gabarret to twirl with your partner all afternoon!
L’événement Thé dansant Gabarret a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Landes d’Armagnac