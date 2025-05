THÉ DANSANT – Ganges, 14 mai 2025 07:00, Ganges.

Hérault

THÉ DANSANT 29 avenue Pasteur Ganges Hérault

La mairie de Ganges vous convie aux thés dansants, organisé à la Salle des fêtes de Ganges.

Le mercredi 14 mai, rendez-vous avec George de Villeneuve pour l’animation !

Entrée gratuite et boisson offerte pour les séniors. .

English :

The Mairie de Ganges invites you to a tea dance at the Salle des fêtes de Ganges.

German :

Die Stadtverwaltung von Ganges lädt Sie zu den Tanztees ein, die in der Festhalle von Ganges veranstaltet werden.

Italiano :

Il Comune di Ganges vi invita a partecipare alla danza del tè presso la Salle des fêtes di Ganges.

Espanol :

El Ayuntamiento de Ganges le invita a un baile del té en la Salle des fêtes de Ganges.

