Thé dansant Route de Fourges Gasny

Thé dansant

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

VL’association Les Amoureux Danc’Eure vous invite à un après-midi dansant convivial. Venez partager un moment de plaisir sur la piste !

️ Tarifs (incluant pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool)

Adhérents 15 €

Extérieurs 17 €

Infos et réservations Michel au 06 23 07 95 97 .

