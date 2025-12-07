Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Route de Fourges Gasny

Thé dansant Route de Fourges Gasny dimanche 7 décembre 2025.

Thé dansant

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

VL’association Les Amoureux Danc’Eure vous invite à un après-midi dansant convivial. Venez partager un moment de plaisir sur la piste !

️ Tarifs (incluant pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool)
Adhérents 15 €
Extérieurs 17 €

Infos et réservations Michel au 06 23 07 95 97   .

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97 

English : Thé dansant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé dansant Gasny a été mis à jour le 2025-05-27 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération