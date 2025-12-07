Thé dansant Route de Fourges Gasny
VL’association Les Amoureux Danc’Eure vous invite à un après-midi dansant convivial. Venez partager un moment de plaisir sur la piste !
️ Tarifs (incluant pâtisserie artisanale et une boisson sans alcool)
Adhérents 15 €
Extérieurs 17 €
Infos et réservations Michel au 06 23 07 95 97 .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 23 07 95 97
