Informations pratiques

Gençay

Thé dansant

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:00:00

fin : 2026-10-22 19:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Dans le cadre d’octobre rose.

Organisé à la salle des fetes de Genàay.

Animé par Barnard Caille, Alain Renaud et Gégé Musette.

Kir et Gâteaux offerts.

Le bénéfice sera reversé à la ligue contre le cancer. .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 79 39

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Gençay a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou