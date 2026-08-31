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AGENDA · Gençay

Thé dansant Gençay

jeudi 22 octobre 2026 · Gençay

Thé dansant Gençay

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif

Gençay

Thé dansant

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 19:00:00

Date(s) :
2026-10-22

Dans le cadre d’octobre rose.
Organisé à la salle des fetes de Genàay.
Animé par Barnard Caille, Alain Renaud et Gégé Musette.
Kir et Gâteaux offerts.
Le bénéfice sera reversé à la ligue contre le cancer.   .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 79 39 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Gençay a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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