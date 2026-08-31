AGENDA · Gençay
Thé dansant Gençay
jeudi 22 octobre 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Thé dansant
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:00:00
fin : 2026-10-22 19:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Dans le cadre d’octobre rose.
Organisé à la salle des fetes de Genàay.
Animé par Barnard Caille, Alain Renaud et Gégé Musette.
Kir et Gâteaux offerts.
Le bénéfice sera reversé à la ligue contre le cancer. .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 77 79 39
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Gençay a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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