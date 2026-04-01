Thé dansant Gertwiller
Thé dansant Gertwiller dimanche 19 avril 2026.
Thé dansant
86 rue Principale Gertwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Thé dansant animé par Duo d’excellence .
Venez profiter d’un thé dansant !
Vous aurez le plaisir de découvrir Duo Excellence pour animer cet après-midi festif.
Plus d’info sur le groupe sur www.duo-excellence.com
Vous trouverez sur place une petite restauration comprenant boissons chaudes et froides, knacks et gâteaux. .
86 rue Principale Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 54 19 08 alcg.67140@gmail.com
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English :
Tea dance hosted by Duo d’excellence .
L’événement Thé dansant Gertwiller a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du pays de Barr