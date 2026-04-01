Thé dansant

86 rue Principale Gertwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Thé dansant animé par Duo d’excellence .

Venez profiter d’un thé dansant !

Vous aurez le plaisir de découvrir Duo Excellence pour animer cet après-midi festif.

Plus d’info sur le groupe sur www.duo-excellence.com

Vous trouverez sur place une petite restauration comprenant boissons chaudes et froides, knacks et gâteaux. .

86 rue Principale Gertwiller 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 54 19 08 alcg.67140@gmail.com

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English :

Tea dance hosted by Duo d’excellence .

L’événement Thé dansant Gertwiller a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du pays de Barr