Thé Dansant Gien
Thé Dansant Gien dimanche 22 février 2026.
Thé Dansant
32 Rue Georges Brassens Gien Loiret
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 19:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Thé dansant animé par Baptiste Auclair, dimanche 22 février de 14h30 à 19h à la salle Cuiry de Gien.
Le comité des fêtes de Gien organise un thé dansant le dimanche 22 février à la salle Cuiry de Gien.
L’événement se déroulera de 14h30 à 19h, avec une ouverture des portes dès 13h30.
L’animation musicale sera assurée par Baptiste Auclair pour un après-midi convivial et rythmé. L’entrée est fixée à 13 €, avec un bar sur place.
La réservation est conseillée. 13 .
32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 83 36 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance hosted by Baptiste Auclair, Sunday February 22 from 2.30pm to 7pm at the Salle Cuiry in Gien.
L’événement Thé Dansant Gien a été mis à jour le 2026-01-31 par OT GIEN