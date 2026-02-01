Thé Dansant Gien

Thé Dansant

Thé dansant animé par Baptiste Auclair, dimanche 22 février de 14h30 à 19h à la salle Cuiry de Gien.

Le comité des fêtes de Gien organise un thé dansant le dimanche 22 février à la salle Cuiry de Gien.

L’événement se déroulera de 14h30 à 19h, avec une ouverture des portes dès 13h30.

L’animation musicale sera assurée par Baptiste Auclair pour un après-midi convivial et rythmé. L’entrée est fixée à 13 €, avec un bar sur place.

La réservation est conseillée. 13 .

32 Rue Georges Brassens Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 83 36 27

English :

Tea dance hosted by Baptiste Auclair, Sunday February 22 from 2.30pm to 7pm at the Salle Cuiry in Gien.

