Thé dansant Goutrens

60 route de Goutrens Goutrens Aveyron
Début : 2025-11-27
fin : 2025-11-27
2025-11-27
De 14h30 à 19h à la salle des fêtes de Goutrens: thé dansant avec Didier Malvezin. Organisé par le club du 3ème âge Farrebique .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 41 32 josiane.estivals@yahoo.fr
English :
From 2.30pm to 7pm at the Goutrens village hall: tea dance with Didier Malvezin. Organized by the Farrebique 3rd age club.
German :
Von 14:30 bis 19:00 Uhr im Festsaal von Goutrens: Tanztee mit Didier Malvezin. Organisiert vom Seniorenclub Farrebique .
Italiano :
Dalle 14.30 alle 19.00 presso la Salle des Fêtes di Goutrens: danza del tè con Didier Malvezin. Organizzato dal club per anziani Farrebique .
Espanol :
De 14:30 a 19:00 h en la Sala de Fiestas de Goutrens: baile del té con Didier Malvezin. Organizado por el club de la tercera edad Farrebique .
