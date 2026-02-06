Thé dansant Goutrens
Thé dansant Goutrens jeudi 26 février 2026.
Thé dansant
60 route de Goutrens Goutrens Aveyron
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
De 14h30 à 19h à la salle des fêtes de Goutrens: thé dansant avec Chistian LUC. Collation offerte. Organisé par le club du 3ème âge Farrebique .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 41 32 josiane.estivals@yahoo.fr
From 2.30pm to 7pm at the Goutrens village hall: tea dance with Christian LUC. Snack offered. Organized by the Farrebique 3rd age club.
